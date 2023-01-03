Icon

أمام الملك سلمان.. السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس تعليم القصيم Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon جامعة جدة: تمديد تعليق الدراسة الحضورية للغد Icon برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يصدر 11 قرارًا Icon محافظ حفر الباطن يرعى حفل تخرج الكلية التقنية ويدشن ملتقى التوظيف Icon استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس وجامعة الطائف Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المدينة والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع Icon نقاط آمنة بالعاصمة المقدسة لوقوف المركبات أثناء الأمطار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً على تقارير الأرصاد

جامعة جدة: تمديد تعليق الدراسة الحضورية للغد

2023-01-03 الساعة 4:23
جامعة جدة: تمديد تعليق الدراسة الحضورية للغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت جامعة جدة، تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء بمقرات وفروع الجامعة، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها أن الدراسة ستكون عن بُعد لجميع الطلبة، داعية موظفي الجامعة إلى الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الأمن الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى

Img

وظائف بشركة أرامكو في عدد من التخصصات

مدارس مكة وجدة

وكانت إدارتا تعليم مكة وجدة قررتا اليوم الثلاثاء، استمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي غدًا الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ.

من جانبها ذكرت إدارة تعليم جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” استمرار الدراسة عن بعد بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

فيما أفادت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، باستمرار الدراسة عن بعد بمدارس الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

يأتي القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي
العالم

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي

العالم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...

السوق
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...
السعودية اليوم

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...

السعودية اليوم
5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
السعودية اليوم

5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

السعودية اليوم
سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
وظائف

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

وظائف
ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...
حصاد اليوم

ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...

حصاد اليوم
الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف
آخر الاخبار

الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف

آخر الاخبار