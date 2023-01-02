جامعة جدة : تمديد تعليق الدراسة الحضورية حتى الغد

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قررت جامعة جدة تمديد تعليق الدراسة الحضورية بجميع المقرات والفروع حتى يوم الغد الثلاثاء.
وقالت الجامعة في بيان لها اليوم إنه تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ في جميع مقرات وفروع الجامعة، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.
وفي وقت سابق قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.
وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.
وتابعت: سيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة مدرستي.