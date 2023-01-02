جامعة جدة : تمديد تعليق الدراسة الحضورية حتى الغد

قررت جامعة جدة تمديد تعليق الدراسة الحضورية بجميع المقرات والفروع حتى يوم الغد الثلاثاء.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم إنه تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ في جميع مقرات وفروع الجامعة، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

تعليق الدراسة الحضورية