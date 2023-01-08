جامعة جدة تُعلِّق الدراسة الحضورية غدًا بسبب الطقس

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أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع مقارِّ وفروع الجامعة.
وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 6 / 1444هـ, وحرصًا على سلامة الجميع, فقد تقرَّر تعليق الدراسة الحضورية.
وأضافت: ستكون الدراسة “عن بُعد” لجميع الطلبة, وعلى موظفي الجامعة الدوام حضورياً إلا إذا تعذَّر ذلك فيكون “عن بُعد” حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.