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حرصًا على سلامة الجميع

جامعة حفر الباطن: الدراسة عن بعد غدًا

2023-01-08 الساعة 8:31
جامعة حفر الباطن: الدراسة عن بعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة حفر الباطن، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين وتحويلها عن بعد؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

جامعة حفر الباطن

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غدٍ الاثنين 9 يناير 2023م في كليات جامعة حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن فقط.

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جامعة الحدود الشمالية

في وقت سابق، أعلن الدكتور محمد يحيى الشهري، رئيس جامعة الحدود الشمالية، عن تحويل الدراسة غدًا الاثنين إلى نظام التعليم عن بُعد.

وقال الشهري عبر حسابه بموقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين إلى نظام إدارة التعلم عن بُعد، وتؤجل اختبارات يوم غدٍ إلى يوم الثلاثاء 17/ 1/ 2023م بجميع مقرات الجامعة وفروعها”.

 

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