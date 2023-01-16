جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة الحضورية غدًا

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علقت إدارة جامعة حفر الباطن الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام الدراسة عن بعد.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غدٍ الثلاثاء 24/6/ 1444هـ الموافق 17/1/ 2023م في كافة كليات جامعة حفر الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.
في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد أيضًا عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وقالت الإدارة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 24/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.