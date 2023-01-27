جانب من منافسات الجولات التأهيلية في سباق فورمولا إي الدرعية

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انطلقت مساء اليوم الجمعة، التجارب التأهيلية لسباق فورمولا إي الدرعية 2023.
وتُقام في الدرعية اليوم منافسات الجولتين الثانية والثالثة من سباق العالم إي بي بي فورمولا إي في الموسم التاسع لها حيث يستمر حتى غدٍ، بمشاركة نجوم عالميين تحت مسمى سباق ” كور الدرعية إي بري 2023″.
ويُقام سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة على حلبة طولها 2 كيلو و 495 مترًا، كما تضم الحلبة 21 منعطفًا.
ويشارك في سباق ” كور الدرعية” ، 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.
وسينتقل السباق بعد ذلك في جولته الرابعة من السعودية إلى مدينة حيدر آباد الهندية.