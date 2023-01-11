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مقطع مصور من الجو

جبال طويق يتلألأ بحبات المطر

2023-01-11 الساعة 1:58
جبال طويق يتلألأ بحبات المطر
المواطن - فريق التحرير

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نشر برنامج الراصد مقطع فيديو يوثق لحظات بديعة لجبال طويق وهي تفيض من المطر.

المقطع المصور يعود للمصور محمد العنقري بكاميرا ثبتت على طائرة في الجو لترصد مظهرًا بديعًا لجبال طويق وهي تفيض من المطر.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

 

 

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