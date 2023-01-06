Icon

وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته Icon مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع  Icon توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نتيجة مياه الأمطار

جبال مكة المكرمة تكتسي بالأخضر وتجذب الأنظار لجمال حلتها

2023-01-06 الساعة 9:48
جبال مكة المكرمة تكتسي بالأخضر وتجذب الأنظار لجمال حلتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول مواطنون لقطات تظهر جمال جبال المملكة بعد أن اكتست بالأخضر نتيجة العشب الجديد الذي نبت نتيجة مياه الأمطار، في مشهد رباني بديع وكأنها اكتست حلة خضراء.

قد يهمّك أيضاً
Img

موعد مباراة النصر ضد الطائي والقناة الناقلة

Img

وظائف شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي

 

من جانبها، نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لقطات لجبل مكة بحلتها الخضراء الجديدة، وعلقت عليها: جمَّل الله مكة بجبالِها وسهولِها وأوديتِها؛ والتي تحملُ إرثًا تاريخيًّا وثقافيًّا وسياحيًّا يجعلُنا نُبرزُ للعالمِ جمالَ مكة المكرمة.

 

لقطات توثق الحالة

كما نشر أحد المواطنين مقطع فيديو لمشهد الجبال في بني مالك بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة.

في غضون ذلك، وثق أحد المواطنين لقطات تبرز جمال الجبال في وادي أم دوحة جنوب مكة المكرمة.

أعلى كمية أمطار

جدير بالذكر أن مكة المكرمة سجَّلت قبل يومين أعلى كميات لهطول الأمطار، في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث بـلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجَّلت جامعة الملك عبدالله في رابغ (15.2) ملم.

تفاصيل التقرير

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة، حيث سجَّلت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم (69.0) ملم، فيما سجَّلت محافظة رياض الخبراء (50.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجَّل مركز الهجرة – المدينة (47.2) ملم، والمدينة المنورة (42.2) ملم، بينما سجَّلت منطقة حائل (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0) ملم في مطار حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية سجَّل مطار عرعر (25.7) ملم، ورفحاء (14.8) ملم، وسجلت قرية حفر العتش في محافظة رماح بمنطقة الرياض (5.6) ملم، وملهم في ثادق (5.4) ملم.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال
كأس العالم

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

كأس العالم
مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...

السعودية اليوم
دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...
السعودية اليوم

دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...
السعودية اليوم

مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها
حصاد اليوم

حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها

حصاد اليوم
10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...
العالم

10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...

العالم
الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم