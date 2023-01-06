جبال مكة المكرمة تكتسي بالأخضر وتجذب الأنظار لجمال حلتها

تداول مواطنون لقطات تظهر جمال جبال المملكة بعد أن اكتست بالأخضر نتيجة العشب الجديد الذي نبت نتيجة مياه الأمطار، في مشهد رباني بديع وكأنها اكتست حلة خضراء.

من جانبها، نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لقطات لجبل مكة بحلتها الخضراء الجديدة، وعلقت عليها: جمَّل الله مكة بجبالِها وسهولِها وأوديتِها؛ والتي تحملُ إرثًا تاريخيًّا وثقافيًّا وسياحيًّا يجعلُنا نُبرزُ للعالمِ جمالَ مكة المكرمة.

لقطات توثق الحالة

كما نشر أحد المواطنين مقطع فيديو لمشهد الجبال في بني مالك بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة.

في غضون ذلك، وثق أحد المواطنين لقطات تبرز جمال الجبال في وادي أم دوحة جنوب مكة المكرمة.

أعلى كمية أمطار

جدير بالذكر أن مكة المكرمة سجَّلت قبل يومين أعلى كميات لهطول الأمطار، في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث بـلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجَّلت جامعة الملك عبدالله في رابغ (15.2) ملم.

تفاصيل التقرير

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة، حيث سجَّلت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم (69.0) ملم، فيما سجَّلت محافظة رياض الخبراء (50.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجَّل مركز الهجرة – المدينة (47.2) ملم، والمدينة المنورة (42.2) ملم، بينما سجَّلت منطقة حائل (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0) ملم في مطار حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية سجَّل مطار عرعر (25.7) ملم، ورفحاء (14.8) ملم، وسجلت قرية حفر العتش في محافظة رماح بمنطقة الرياض (5.6) ملم، وملهم في ثادق (5.4) ملم.