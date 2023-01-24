جبل عمر تتسلم إشعاراً من الزكاة والضريبة لتسديد 357 مليون ريال

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، تسلمها، إشعاراً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018، بمبلغ وقدره 357 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم الثلاثاء، أنه وبحسب أنظمة ولوائح الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ستقوم بتقديم طلب التماس إلى اللجنة الاستئنافية لإعادة النظر في القرار، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.
وبينت أنها سجلت في قوائمها المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مخصص زكاة عن الأعوام المشار لها بقيمة 133 مليون ريال.
تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها إشعار من هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبيةhttps://t.co/eK90Je0pBY
— Tadawul News (@TadawulFeed) January 24, 2023