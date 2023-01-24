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الشركة أعلنت تقديم طلب التماس لإعادة النظر في القرار

جبل عمر تتسلم إشعاراً من الزكاة والضريبة لتسديد 357 مليون ريال

2023-01-24 الساعة 12:37
جبل عمر تتسلم إشعاراً من الزكاة والضريبة لتسديد 357 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، تسلمها، إشعاراً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018، بمبلغ وقدره 357 مليون ريال.

تقديم طلب التماس

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم الثلاثاء، أنه وبحسب أنظمة ولوائح الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ستقوم بتقديم طلب التماس إلى اللجنة الاستئنافية لإعادة النظر في القرار، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.

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وبينت أنها سجلت في قوائمها المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مخصص زكاة عن الأعوام المشار لها بقيمة 133 مليون ريال.

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