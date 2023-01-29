جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

أعلن مساعد الغريبي، عم المبتعث السعودي المقتول في أمريكا، الوليد الغريبي، أن جثمان الراحل سيصل إلى المملكة عصر اليوم الأحد، في حين ستجرى الصلاة عليه غدًا الاثنين عند صلاة العصر، وستقام بعدها مراسم الدفن.

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال سفارة المملكة في واشنطن تتابع تحقيقات ملابسات مقتل المبتعث الوليد الغريبي داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

تفاصيل مقتل الغريبي

وعثرت الشرطة على الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا مصابًا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث.

وأوضحت سفارة المملكة لدى أمريكا، في وقت سابق، أنه تبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن، وتم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حاليًا.

وأشارت السفارة إلى أن السفيرة قامت بالتواصل مع ذوي الفقيد لتعزيتهم، والسفارة والقنصلية في نيويورك تتابعان تطورات الحادث المؤسف مع الجهات الأمنية.