جدل بشأن تصرف كريستيانو رونالدو

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الجدل أثناء تواجده في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض.

كريستيانو رونالدو يثير الجدل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كريستيانو رونالدو، خلال دخوله إلى المطعم، ليتعرف عليه الحاضرون سريعًا، ويبدأوا في تصويره، وقام هو الآخر بإخراج هاتفه، وابتسم وقام بتوثيق المشهد.

وتناقلت الصحف العالمي فيديو كريستيانو رونالدو، وسط تفاعل كبير مع تصرفه، حيث أبدى البعض استغرابه، فيما أكد البعض الآخر أنه يُطالب باحترام خصوصيته، حيث كان يتواجد في هذا المطعم للاحتفال بيوم ميلاد صديقته جورجينا.

وشارك كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراتين حتى الآن، الأولى ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، وفاز العالمي بهدف نظيف، قبل أن يخسر نصف نهائي كأس السوبر السعودي ضد الاتحاد.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة.