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كانت تعاني مشاكل صحية عالية الخطورة

جراحة الـ6 ساعات تنقذ قلب طفلة في جازان

2023-01-29 الساعة 3:05
جراحة الـ6 ساعات تنقذ قلب طفلة في جازان
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي مختص بمنطقة جازان من إنهاء معاناة طفلة تعاني من وجود ثقب في القلب تسبب لها في مشاكل صحية نقلت على إثرها لقسم الإسعاف ضمن تصنيف الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة في عملية عاجلة استغرقت 6 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

مركز القلب

وأوضحت الشؤون الصحية بجازان أن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر استقبل حالة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعاني وجود مشاكل صحية عالية الخطورة ولديها تأخر في النمو مع التهابات متكررة في الرئتين، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية اتضح وجود ثقب بين البطينين وتشوه خلقي وإرتجاع في الصمام الأورطي.

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تدخل فوري

وأشارت إلى أن الفرق الطبية المشرفة على الحالة قامت بعمل التنسيق الفوري مع أقسام قلب الأطفال والعمليات والعناية الحرجة للأطفال وجراحة القلب والتروية القلبية تقرر على إثرها إجراء تدخل جراحي عاجل وتصنيفها ضمن عمليات القلب المفتوح تم فيها إقفال الثقب بين البطينين وذلك بواسطة الغشاء البلوري المحيطة بالقلب.

وبينت أنها نقلت الطفلة للعناية الفائقة بعد الانتهاء من العملية لإكمال متابعة الحالة من قبل الفرق الطبية المختصة والتمريضية حتى الاستقرار وتماثلها للشفاء لحين خروجها بصحة جيدة إن شاء الله.
يذكر أن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أجرى 137 عملية قلب مفتوح خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إجراء 2814 قسطرة قلبية خلال الفترة نفسها.

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