جرعة الشبو تعادل ثلاثًا من الهيروين وتعاطيه لمرة يعد إدمانًا

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تحدث الدكتور معاذ العامر، عن مخاطر مخدر الشبو، مؤكدًا أن تعاطيه لمرة واحدة يعد إدمانًا.
فيديو | د. معاذ العامر: "الشبو" موجود مجانا والجرعة الواحدة منه تعادل ثلاث جرعات "هيروين" وتعاطيه لمرة يعد إدمانا.. ومذيع #الراصد "عبد الله الغنمي" يطالب مكافحة المخدرات بالحديث للناس عن خطر "الشبو" pic.twitter.com/fGZiwzMU40قد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) January 2, 2023
وأضاف العامر، في مداخلة على برنامج الراصد الذي يُذاع على القناة الإخبارية: نعتبر متعاطي الشبو لمرة واحدة مدمنًا؛ لأن تعاطي هذا المخدر مرة واحدة يعد بداية الطريق في بحر الإدمان، لافتًا أن الشبو خطر كبير قادم بقوة ويهدد حياة الشباب ومستقبلهم.
وأردف: أن الشبو موجود مجانًا والجرعة الواحدة منه تعادل ثلاث جرعات هيروين، لافتًا إلى أن استخدام الشبو مثل باقي المخدرات عن طريق الفم أو التدخين أو حقن الوريد.
وفي السياق، أفاد العامر أن أعداء الوطن يحاولون توفيره مجانًا، مؤكدًا أنه بمجرد تعاطي الشخص المخدر يخرج عن اللاوعي، فضلًا عن الأزمات والهلوسة السمعية والبصرية.
وشدد أن هذه الهلوسة تتسب في أن المتعاطي من الممكن أن يقتل نفسه وقبل ذلك يمكن أن يقتل غيره؛ بسبب داء العظمة الذي يسيطر عليه من تعاطي هذا المخدر اللعين.