جريان وادي الرمة قد يفوق عام 1402 فما الأسباب؟

قال خبير الطقس والفلك، خالد الزعاق: إن جريان الرمة لهذا العام يعد جريانًا تاريخيًّا، حيث يقارب جريان عام 1402.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أن القوة التي اتسم بها وادي الرمة عام 1402 ناتج عن انفجار العجم التي أقامها الأهالي حينها للزراعة.

وأشار الزعاق إلى أن العجم بدأ يتجمع حوله المياه لينتقل بعدها إلى الرس، ما شكل خطورة على نواحي الرس فحدث الانفجار وطمر المزارع، فكانت قوته متكئة على قوة الانفجار.

أسباب جريان وادي الرمة

وأوضح أن جريان الرمة تاريخي لهذا العام بعدة أسباب وهي:

– السرعة حيث تجاوز 650 كيلو خلال 6 أيام.

– قوة الدفع حيث كسر البلاط في الطريق الواصل بين الشماسية وبريدة.

– سبغة عويمر، حيث تتقلص المنخنقات ويحدث عزم لجريان الواجي فتحدث سبغة غويمر ولونها مغاير للنفط.

ـ وصول لسان الوادي لهذا العام، والتي لم يصل إليها إلا في عام 1388هـ.