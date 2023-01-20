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طعنها بآلة حادة ثلاث طعنات

جريمة قتل بشعة تهز مدينة اللاذقية السورية

2023-01-20 الساعة 12:02
جريمة قتل بشعة تهز مدينة اللاذقية السورية
المواطن - فريق التحرير

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هزت جريمة بشعة مدينة اللاذقية الساحلية في شمال غرب سوريا، حيث توفيت الخميس، الشابة إيلين البالغة 20 عامًا، جراء مضاعفات طعنها بآلة حادة الأربعاء، وبعد ساعات من إسعافها لمستشفى تشرين الجامعي.

طعن

وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية، فقد علم قسم شرطة الرمل الشمالي في اللاذقية بإقدام شخص على طعن المدعوة إيلين مواليد 2003 ثلاث طعنات بأداة حادة، وذلك بالقرب من دوار عدن مقابل مشفى سويد.

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على الفور توجهت دورية من القسم إلى المكان، وتم إسعاف الفتاة إلى مشفى تشرين الجامعي ودخولها غرفة العمليات وحالتها حرجة، وتم إلقاء القبض على الفاعل وهو مواليد 2000، وبالتحقيق الأولي اعترف بإقدامه على طعنها بسبب وجود خلافات بينهما.

حزن وغضب

وأثارت الجريمة ردود فعل عاصفة في مختلف الشبكات والمنصات الاجتماعية بالبلاد، حيث اعتبر المعلقون أن ما يحدث من انتشار لحوادث القتل والعنف المجتمعي بات نذير تفشٍّ خطير للجريمة داخل المجتمع السوري، وأن قتل الإنسان بدم بارد بات أسهل من شربة ماء.

وتشعبت المعلومات التي تناقلها رواد المنصات الاجتماعية بسوريا حول تفاصيل وحيثيات الجريمة، حيث قالت إحدى الروايات الأكثر تداولًا: إن الضحية كانت تستقل دراجة نارية يقودها الجاني، والذي بعد نشوب خلاف بينهما قام بتسديد عدة طعنات قاتلة لها.

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