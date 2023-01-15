جزّارون يبيعون لحوم القطط للجزائريين

كشفت سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر، عن قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

لحوم القطط

ووفقا لبيان نشرته الدائرة، قام بعض الجزارين ببلدية جسر قسنطينة ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب.

ودعت الدائرة من المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وكذلك التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصقًا بالذبيحة عند اقتناء هذه اللحوم.

وأفاد المسؤول بمنظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تم تقديم تعليمات للجزارين وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط، بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة.