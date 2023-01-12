جلسة بمجلس الأمن لمناقشة أزمة أوكرانيا

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 17 يناير الجاري حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا، يأتي ذلك فيما تستمر المعارك على الجبهات الروسية الأوكرانية.

جلسة أوكرانيا

وفي وقت سابق، تم الإعلان أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة حول أوكرانيا في يوم 13 يناير.

وكتب بوليانسكي عبر قناته في تليجرام: لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل، على الرغم من أننا قمنا في اجتماعهم المناهض لروسيا بالرد بالحديث عن مواضيع غير مريحة لهم، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

الموقف الروسي

وقال: سيتم خلال ذلك تقديم وقائع وتقارير مثيرة فعلاً. وكما هو معروف خلال مثل هذه اللقاءات، وبخلاف الجلسات الرسمية لمجلس الأمن الدولي، يمكننا عرض فيديو وصور. ولاحقًا سأكتب بالتفصيل عن هذا اللقاء.

وجاء ذلك بعد دقائق من كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أكد أن القتال مستمر في بلدة سوليدار الأوكرانية، بينما أوضح رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، أن مقاتليه حرروا بالكامل بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا، وقتلوا نحو 500 جندي موالٍ لكييف.