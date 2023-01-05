جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن أحداث القدس

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعًا بناء على طلب عربي لبحث الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للحرم القدسي وتهديد الوضع الراهن للمسجد الأقصى.

جلسة طارئة

وأعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري، سيقدم إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن في الجلسة المعنونة “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”.

وأفاد موقع والا الإسرائيلي، بأن إسرائيل تحاول منع انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى. حيث أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية سرية إلى 15 سفيرًا إسرائيليًا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأوعزت فيها بالتوجه بشكل ملح إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة الاقتحام ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.

اقتحامات متكررة

وأكدت الأمم المتحدة أهمية الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، اقتحم الثلاثاء الماضي ساحات المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين وحراسة أمنية إسرائيلية مشددة، واستمرت عملية الاقتحام حوالي 17 دقيقة، مما أثار ردود فعل دولية وعربية غاضبة.