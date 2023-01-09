Icon

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon رصد 18 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء بالظهران Icon ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة Icon أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق Icon تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة Icon ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية Icon ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة Icon %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
توافق رؤية 2030 مع مبادرة الحزام والطريق

جلوبال تايمز: المملكة قوة اقتصادية رئيسية تربط القارات

2023-01-09 الساعة 1:34
جلوبال تايمز: المملكة قوة اقتصادية رئيسية تربط القارات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تشكل المملكة دورًا محوريًا للقدرات الفنية والإدارية واللوجستية لمبادرة الحزام والطريق الصينية بمنطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعها المتميز كنقطة محورية وسط العالم الإسلامي والعربي، فيما تعد آخر بوابة رئيسية لدخول قارة أوروبا والبوابة الأولى لقارة إفريقيا، وفي المقابل تحقق مبادرة الحزام والطريق طموح المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، لتصبح قوة اقتصادية واستثمارية رئيسية تربط القارات، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
Img

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

Img

REAL MADRID يحافظ على سجله المميز بالكأس

التكامل الاقتصادي

اتخذت المملكة خطوات نحو إحياء مشروع طريق الحرير السعودي في منطقة جيزان كواحد من الأذرع الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إلى أن ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شكل دورًا رئيسيًا في دعم الدور المحوري للمملكة في مبادرة الحزام والطريق الصينية بمنطقة الشرق الأوسط.

تبادل المصالح

وتشكل المملكة دورًا محوريًا وبارزًا في المشروع الصيني بالمنطقة، حيث تعتبر مركزًا ومحطة هامة للتزود بالطاقة، بخاصة الكهرباء، مما ساهم في إنشاء نظام اقتصادي جديد. وتساهم المبادرة أيضًا في تطوير العديد من مناطق المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة إلى ربط الصين بالعالم من خلال تطوير البنية التحتية التي ستكون الأكبر في العالم. وكانت فكرة الحزام والطريق مستوحاة من طريق الحرير التاريخي. وتم الكشف عن مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، حيث ركزت مبادرة الحزام والطريق على الاستثمار في البنية التحتية والسكك الحديدية والطاقة والموانئ والمطارات.

أهداف المبادرة

تشمل أهداف مبادرة الحزام والطريق تعزيز التعاون الاقتصادي؛ من خلال تطوير البنية التحتية والطرق، وتشجيع التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى دعم عملية التبادل الثقافي بين الشعوب، وتعزيز الربط البحري الدولي والبحث العلمي والبيئي.

وفي أغسطس 2022، وقعت 149 دولة و 32 منظمة دولية اتفاقيات تعاون لمبادرة الحزام والطريق مع الصين. وفي عام 2021، بلغ إجمالي تجارة الصين في السلع مع دول مبادرة الحزام والطريق 1.7 تريليون دولار، وهو مستوى مرتفع جديد خلال السنوات الثماني الماضية وزيادة سنوية بنسبة 23.6%.

منطقة لوجستية

ويمكن أن يساعد تكامل مبادرة الحزام والطريق مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين، بخاصة عندما تبحث دول مجلس التعاون الخليجي عن تعاون أقوى مع الصين، وهي سوق ذات إمكانات كبيرة.

وشجعت المبادرة الصينية على زيادة القوة الإنتاجية للصناعات السعودية، حيث أنشأت مصانع بتروكيماويات جديدة في مدينة جيزان كمنطقة لوجستية لطريق الحرير الجديد، بحسب جلوبال تايمز.

تبادل تجاري

حققت المملكة تعاوناً قوياً وفعالاً متمثلاً في اللجنة السعودية الصينية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الصيني، وإبرام مذكرات تفاهم بين البلدين وزيادة التبادل التجاري. ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع رؤية المملكة لتشكيل الاقتصاد السعودي والسعي لجذب الاستثمارات من الخارج. وهي تتماشى تمامًا مع مبادرة الحزام والطريق، بحسب الصحيفة الصينية.

ولعبت الرياض دورًا فاعلًا في بناء طريق الحرير الرقمي الذي يهدف إلى تحقيق الربط بين المنشآت والموانئ كونها بوابة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

التنسيق الإقليمي

وأفادت صحيفة جلوبال تايمز، بأنه في ظل المتغيرات الجغرافية والسياسية، يمكن للمملكة أن تلعب دورًا محوريًا في عملية الاستقرار والتنمية في المنطقة من خلال التعاون في الحزام والطريق، حيث تلعب الصين دورًا فاعلًا كشريك لمصالح المملكة.

في غضون ذلك، توقعت الصين أن تساعد المملكة في إحياء طريق الحرير تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وهو أمر ضروري لتحقيق التعاون والتنسيق الإقليمي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة