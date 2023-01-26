جمال عارف: الاتحاد كعبه عالٍ على النصر حتى بوجود رونالدو

علق الناقد الرياضي جمال عارف على تأهل نادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه مساء الخميس على نادي النصر بثلاثية مقابل هدف، وذلك في دور نصف النهائي.

وقال عارف المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد في برنامج “أكشن مع وليد”: “تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو وتعاقد مع نواف البوشل، وماذا حدث؟، لا يزال الاتحاد كعبه عالٍ، الاتحاد يستطيع الفوز على أصفر الرياض في أي مكان سواء كان جدة أو في الرياض أو في مرسول بارك، الاتحاد يستطيع الفوز”.

وأضاف عارف: “أوجه التهنئة إلى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد هو يستحق الفوز ببطولة، بعد مجهود مميز في السنوات الأخيرة”.

الاتحاد يهزم النصر بثلاثية

وافتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.