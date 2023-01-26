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الاتحاد صعد لنهائي كأس السوبر السعودي

جمال عارف: الاتحاد كعبه عالٍ على النصر حتى بوجود رونالدو

2023-01-26 الساعة 11:58
جمال عارف: الاتحاد كعبه عالٍ على النصر حتى بوجود رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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علق الناقد الرياضي جمال عارف على تأهل نادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه مساء الخميس على نادي النصر بثلاثية مقابل هدف، وذلك في دور نصف النهائي.

وقال عارف المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد في برنامج “أكشن مع وليد”: “تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو وتعاقد مع نواف البوشل، وماذا حدث؟، لا يزال الاتحاد كعبه عالٍ، الاتحاد يستطيع الفوز على أصفر الرياض في أي مكان سواء كان جدة أو في الرياض أو في مرسول بارك، الاتحاد يستطيع الفوز”.

وأضاف عارف: “أوجه التهنئة إلى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد هو يستحق الفوز ببطولة، بعد مجهود مميز في السنوات الأخيرة”.

الاتحاد يهزم النصر بثلاثية

وافتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.

كريستيانو رونالدو - الاتحاد والنصر

ثم واصل الاتحاد هجومه، ليُضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للعميد بضربة رأسية على يسار حارس النصر في الدقيقة الـ43.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا تقليص الفارق حتى تمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ 68 بعد تمريرة متقنة من اللاعب لويز جوستافو.

ثم سجل مهند الشنقيطي ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة الـ93.

وحافظ الاتحاد على تقدمه، ليفوز بنتيجة 3/ 1، ويصعد لمواجهة نادي الفيحاء مساء الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان الفيحاء تأهل لنهائي السوبر، بعد الفوز على الهلال مساء اليوم بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي باولينيو.

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