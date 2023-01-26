جمال عارف: صالح الشهري لاعب ليس بمستوى الهلال صحة الرياض لمرضى الربو: احذروا الحالة المطرية أبرز 10 أحداث في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 25 يناير أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات
قال الناقد الرياضي جمال عارف: إنه يعتقد أن اللاعب صالح الشهري ليس بمستوى نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الفيحاء مساء الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وتحدث عارف قائلًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “مع كامل احترامي وتقديري لـ الشهري ارى أنه ليس لاعبًا بمستوى الهلال، هو طوال الوقت احتياطيًّا على الدكة للنيجيري إيغالو، أنا أقول الحقيقة ولا أُجامل”.
وأضاف عارف: “لا شك أن الهلال هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز على الفيحاء والوصول إلى نهائي كأس السوبر السعودي”.
ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء مساء غدٍ في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة في دور نصف النهائي.
وقال الشهري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفيحاء: “نخوض غدًا مباراة صعبة بالنسبة لنا كونها مباراة خروج المغلوب، وإذا ركز الهلال في تفاصيل المباراة الصغيرة، فسيعبر إلى الدور النهائي”.
وأضاف صالح الشهري: “جمهور الهلال السند لنا، ونعدهم في الفترة القادمة بتحقيق الإنجازات، ونحن كلاعبين مررنا بفترة توقف في الأشهر الماضية أدت لهبوط المستوى، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذه الظروف، والقادم سيكون أجمل”.