جمال عارف: صالح الشهري لاعب ليس بمستوى الهلال

قال الناقد الرياضي جمال عارف: إنه يعتقد أن اللاعب صالح الشهري ليس بمستوى نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الفيحاء مساء الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتحدث عارف قائلًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “مع كامل احترامي وتقديري لـ الشهري ارى أنه ليس لاعبًا بمستوى الهلال، هو طوال الوقت احتياطيًّا على الدكة للنيجيري إيغالو، أنا أقول الحقيقة ولا أُجامل”.

الهلال الأوفر حظًا

وأضاف عارف: “لا شك أن الهلال هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز على الفيحاء والوصول إلى نهائي كأس السوبر السعودي”.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء مساء غدٍ في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة في دور نصف النهائي.

تعليق صالح الشهري