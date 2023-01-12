جماهير الأخضر بعد الخروج من خليجي 25 : وش استفدنا !

انتقدت جماهير المنتخب السعودي، لاعبي الأخضر بعد الخسارة من منتخب عُمان والخروج من مرحلة دور المجموعات في بطولة خليجي 25 المقامة حاليًّا في العراق.

وحصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط فقط من 3 مباريات بعد الفوز على المنتخب اليمني، ثم الخسارة من منتخبي العراق وعُمان.

الأخضر لم يستفد من خليجي 25

وعبر حساب المنتخب السعودي في “تويتر” ذكرت الجماهير أن المنتخب السعودي بقيادة سعد الشهري لم يستفد من المشاركة في بطولة كأس الخليج، مع انتقاد أداء بعض من قوام الأخضر الذي شارك في البطولة.

وانتقدت الجماهير ضعف أداء المنتخب وتكرار نفس أخطاء مباراة العراق، في مواجهة عُمان.

وتأهل منتخبا العراق وعمان إلى دور نصف النهائي بعد احتلال كل منهما المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى على الترتيب، بينما أنهى المنتخب السعودي مشواره محتلًّا المركز الثالث في البطولة برصيد 3 نقاط.