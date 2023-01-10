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معربة عن غضبها بعد التعادل مع القادسية

جماهير الأهلي السعودي: نبي نعود لدوري المحترفين

2023-01-10 الساعة 10:07
جماهير الأهلي السعودي: نبي نعود لدوري المحترفين
المواطن - محمد سمعه

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أعربت جماهير النادي الأهلي السعودي عن استيائها من تعادل الفريق الأول مع نادي القادسية مساء اليوم في الجولة الـ16 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويستمر الأهلي في فقدان النقاط في بطولة دوري يلو، حيث يتواجد حاليًا في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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وانتقدت جماهير الأهلي عبر حساب الراقي في “تويتر” استمرار تراجع نتائج الفريق حيث طالبوا اللاعبين بالروح القتالية والتركيز من أجل العودة لـ دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

الأهلي السعودي يُعاني

وفي آخر 4 مباريات لـ الأهلي السعودي بدوري يلو، تعادل الفريق في 3 مباريات أمام كل من العربي والساحل وأمام القادسية اليوم، بينما فاز الراقي فقط على فريق الشعلة.

الأهلي والقادسية - الأهلي السعودي

وفي وقت سابق، تقدم صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق، باقتراح وذلك من أجل إنقاذ النادي الأهلي.

وقال أبو نخاع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : ” أقترح على وزارة الرياضة، ممثلة بشؤون الأندية، جمع كبار الراقي على طاولة واحدة للسماع منهم ووضع الحلول العاجلة والمستقبلية وعلى الجميع تحمل المسؤولية، رجالات الراقي كُثر ولكن قلوبهم شتى، الراقي يستحق من الجميع العمل على قلب رجل واحد لإعادته”.

الأهلي والقادسية - الأهلي السعودي

الأهلي والقادسية

وفي مباراة القادسية، أحرز اللاعب سايمون موسوفا الهدف الأول للقادسية بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح حسن العلي في إحراز هدف التعادل لـ الراقي بالدقيقة الـ54، بعد خطأ من الحارس الجزائري رايس مبولحي.

الأهلي والقادسية - الأهلي السعودي

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