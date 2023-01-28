جماهير الأهلي تُثني على أداء هشام فايق

أثنت جماهير النادي الأهلي على أداء المحترف الهولندي هشام فايق، وذلك بعد أن ساهمت إبداعاته في فوز الراقي على القيصومة بثنائية دون رد والصعود لـ صدارة دوري يلو بعد مرور 18 جولة من المسابقة.

تألق هشام فايق

وكان فايق صاحب الـ29 عامًا صنع الهدف الأول للاعب الجزائري رياض بودبوز، كما سجل الهدف الثاني لـ الأهلي في مباراة القيصومة.

وأبدت جماهير الأهلي سعادتها بتقدم وتطور مستوى فايق، كما وصف حساب الأهلي في “تويتر” إبداعات فايق اليوم قائلًا عنه ” الرايق هشام فايق”.

وكان الراقي سجل الهدف الأول عبر اللاعب رياض بودبوز في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني، نجح الراقي في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب فايق في الدقيقة الـ69.

وحقق الراقي فوزًا ثمينًا ليُصبح رصيده 37 نقطة في صدارة دوري يلو، بينما تجمد رصيد نادي القيصومة عند 21 نقطة في المركز الـ11.

وسيواجه الراقي، فريق الأخدود مساء الخميس المقبل في الجولة الـ19 من دوري يلو.

مباريات الجولة الـ18

وفي مباريات أمس في الجولة الـ18 من دوري يلو، تعادل هجر مع العربي بهدف لكل فريق، بينما فاز نادي الرياض على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز العين على نادي الخلود بهدفين مقابل هدف، بينما فاز نادي أُحد على نجران بنتيجة هدفين دون رد، أما الحزم ففاز على فريق جدة بثلاثية مقابل هدف.

واختُتمت اليوم السبت مباريات الجولة الـ18 من دوري يلو بتعادل سلبي بين الساحل والجبلين، وتعادل سلبي بين الأخدود والقادسية وفوز العروبة على الشعلة بهدفين دون رد.