Icon

فرنسا وألمانيا وأمريكا تحذر رعاياها في تركيا من هجمات عدائية Icon رونالدو يبحث عن طباخ براتب 21 ألف ريال شهريًا Icon الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق Icon بوتين يخطط لضربة جديدة في ذكرى مرور عام على الحرب   Icon أم شجاع تروي رحلتها مع حياكة السدو في مهرجان الكليجا 14‎‎ Icon فيلم الفصل 295 يوثق أحداث 2022 في المملكة Icon ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية Icon أمير قطر يصل الرياض وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن Icon مدرب الفيحاء: الاتحاد أفضل فريق سعودي لكننا سنهزمه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه في مباراة القيصومة

جماهير الأهلي تُثني على أداء هشام فايق

2023-01-28 الساعة 7:00
جماهير الأهلي تُثني على أداء هشام فايق
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أثنت جماهير النادي الأهلي على أداء المحترف الهولندي هشام فايق، وذلك بعد أن ساهمت إبداعاته في فوز الراقي على القيصومة بثنائية دون رد والصعود لـ صدارة دوري يلو بعد مرور 18 جولة من المسابقة.

تألق هشام فايق

وكان فايق صاحب الـ29 عامًا صنع الهدف الأول للاعب الجزائري رياض بودبوز، كما سجل الهدف الثاني لـ الأهلي في مباراة القيصومة.

وأبدت جماهير الأهلي سعادتها بتقدم وتطور مستوى فايق، كما وصف حساب الأهلي في “تويتر” إبداعات فايق اليوم قائلًا عنه ” الرايق هشام فايق”.

وكان الراقي سجل الهدف الأول عبر اللاعب رياض بودبوز في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني، نجح الراقي في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب فايق في الدقيقة الـ69.

وحقق الراقي فوزًا ثمينًا ليُصبح رصيده 37 نقطة في صدارة دوري يلو، بينما تجمد رصيد نادي القيصومة عند 21 نقطة في المركز الـ11.

وسيواجه الراقي، فريق الأخدود مساء الخميس المقبل في الجولة الـ19 من دوري يلو.

الأهلي ضد القيصومة - دوري يلو - هشام فايق

مباريات الجولة الـ18

وفي مباريات أمس في الجولة الـ18 من دوري يلو، تعادل هجر مع العربي بهدف لكل فريق، بينما فاز نادي الرياض على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز العين على نادي الخلود بهدفين مقابل هدف، بينما فاز نادي أُحد على نجران بنتيجة هدفين دون رد، أما الحزم ففاز على فريق جدة بثلاثية مقابل هدف.

واختُتمت اليوم السبت مباريات الجولة الـ18 من دوري يلو بتعادل سلبي بين الساحل والجبلين، وتعادل سلبي بين الأخدود والقادسية وفوز العروبة على الشعلة بهدفين دون رد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار