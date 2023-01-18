جماهير الإسماعيلي تستغيث بـ وزير الرياضة المصري

وجهت جماهير النادي الإسماعيلي المصري، رسائل استغاثة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بسبب اقتراب الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المصري بسبب نتائجه السيئة مؤخرًا في بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد دراويش الكرة المصرية في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من فوز وحيد وخمس تعادلات و 8 هزائم.

وكان الفريق الأصفر تعادل مساء اليوم مع نادي طلائع الجيش بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

الإسماعيلي يقترب من الهبوط

ودشن جمهور الدراويش وسم ” الإسماعيلي يا صبحي” قبل قليل عبر موقع “تويتر” وذلك من أجل تدخل وزارة الرياضة المصرية لإنقاذ النادي الإسماعيلي قبل هبوطه لدوري الدرجة الثانية المصري.

ولم يُحقق الدراويش أي فوز في بطولة الدوري المصري منذ يوم 20 ديسمبر الماضي، حيث فاز الدراويش وقتها على نادي إنبي بهدفين لهدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري غدًا الخميس بإقامة 3 مباريات وهم ” المقاولون العرب ضد اسوان، البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بيراميدز ضد فاركو”.