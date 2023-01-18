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تتصدر قائمة الأكثر حضورًا

جماهير الاتحاد سر تألقه بدوري روشن

2023-01-18 الساعة 3:41
جماهير الاتحاد سر تألقه بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تواصل جماهير نادي الاتحاد دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة من المدرجات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

جمهور الاتحاد الأكثر حضورًا

وتحرص الجماهير الاتحادية على التواجد بأعداد كبيرة في المباريات سواء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة أو أي ملعب آخر، الأمر الذي ساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لنتائج مميزة هذا الموسم.

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وينفرد العميد بصدارة قائمة الأكثر حضورًا في دوري روشن السعودي بـ200 ألف و665 مشجعًا من 6 مباريات على أرضه، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه النصر، الذي بلغ عدد مشجعيه 116 ألفًا و935 مشجعًا من 7 لقاءات بملعبه.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ولم يقتصر الدعم الجماهيري الكبير للعميد في مباريات الموسم الحالي فقط، بل تُعد الأكثر حضورًا في دوري المحترفين طوال منافسات عام 2022، ولعبت دورًا بارزًا في منافسة الاتحاد على اللقب حتى الجولة الأخيرة بالموسم الماضي، قبل أن يُنهي البطولة في المركز الثاني.

وتطمح الجماهير في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، أملًا في العودة إلى منصة التتويج وحصد لقب دوري روشن السعودي.

جماهير الاتحاد
جماهير العميد – المصدر @ittihad

العميد في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مرة واحدة.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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