Icon

الأهلي ينتزع صدارة دوري يلو بثلاثية في الجبلين Icon منفذو جرائم تحرش وسرقة ومخدرات في قبضة الأمن Icon بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء Icon تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج Icon طاهٍ غاضب يطلق 20 صرصورًا في مطبخ مطعم Icon الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي لأول مرة Icon جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين Icon أغرب عملية سرقة في 2023 Icon وزير الشؤون الإسلامية: حرق القرآن مستفز ويقوض جهود نبذ الكراهية Icon الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ212 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة من غزل المحلة

جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين

2023-01-24 الساعة 9:27
جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

هاجمت جماهير نادي الزمالك المصري، مدرب الفريق، البرتغالي جوزفالدو فيريرا واللاعبين وذلك بعد الخسارة اليوم أمام نادي غزل المحلة في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وعبر حساب الفريق في “تويتر” طالبت جماهير الفريق الأبيض، مجلس إدارة النادي بإقالة فيريرا كونه يتعمد اختيار التشكيل الخاطئ ووضع اللاعبين في أماكن غير أماكنهم في أرضية الملعب، مما تسبب في تراجع نتائج الفريق الأبيض مؤخرًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي

Img

15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا

الزمالك يُعاني

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك كان أعلن خلال مؤتمر صحفي أقامه أول أمس الأحد، بتجديد الثقة في فيريرا حتى نهاية الموسم وعدم التفكير في إقالته، لكن الخسارة الثانية على التوالي في الدوري لـ الفريق الأبيض، قد تجعل مرتضى منصور يُقيل المدرب البرتغالي.

وتسيد غزل المحلة، الشوط الأول حيث قدم أداءً هجوميًا مميزًا نتج عنه الهدف الأول للاعب النيجيري جاببريل أوروك في الدقيقة الرابعة بعد أن سدد الكرة من فوق الحارس محمد عواد حارس الفريق الأبيض.

غزل المحلة ضد الزمالك

 

واستمر ضغط نادي غزل المحلة، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد النادري بعد تمريرة متقنة من زميله أحمد الشيخ في الدقيقة العشرين.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق غزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظهر الفريق الأبيض بشكل أفضل هجوميًا لينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، ليستغلها أحمد سيد زيزو محرزًا هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ61.

وواصل الفريق الأبيض إهدار الفرص التهديفية المحققة عبر اللاعب البنيني سامسون والجزيري، ليفوز غزل المحلة بهدفين لهدف ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباراة غزل المحلة ضد الزمالك، أُقيمت في مدينة الغربية المصرية معقل نادي غزل المحلة.

الزمالك ضد الأهلي - الدوري المصري - الأهلي والزمالك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة