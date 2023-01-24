جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين

هاجمت جماهير نادي الزمالك المصري، مدرب الفريق، البرتغالي جوزفالدو فيريرا واللاعبين وذلك بعد الخسارة اليوم أمام نادي غزل المحلة في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وعبر حساب الفريق في “تويتر” طالبت جماهير الفريق الأبيض، مجلس إدارة النادي بإقالة فيريرا كونه يتعمد اختيار التشكيل الخاطئ ووضع اللاعبين في أماكن غير أماكنهم في أرضية الملعب، مما تسبب في تراجع نتائج الفريق الأبيض مؤخرًا.

الزمالك يُعاني

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك كان أعلن خلال مؤتمر صحفي أقامه أول أمس الأحد، بتجديد الثقة في فيريرا حتى نهاية الموسم وعدم التفكير في إقالته، لكن الخسارة الثانية على التوالي في الدوري لـ الفريق الأبيض، قد تجعل مرتضى منصور يُقيل المدرب البرتغالي.

وتسيد غزل المحلة، الشوط الأول حيث قدم أداءً هجوميًا مميزًا نتج عنه الهدف الأول للاعب النيجيري جاببريل أوروك في الدقيقة الرابعة بعد أن سدد الكرة من فوق الحارس محمد عواد حارس الفريق الأبيض.

واستمر ضغط نادي غزل المحلة، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد النادري بعد تمريرة متقنة من زميله أحمد الشيخ في الدقيقة العشرين.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق غزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظهر الفريق الأبيض بشكل أفضل هجوميًا لينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، ليستغلها أحمد سيد زيزو محرزًا هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ61.

وواصل الفريق الأبيض إهدار الفرص التهديفية المحققة عبر اللاعب البنيني سامسون والجزيري، ليفوز غزل المحلة بهدفين لهدف ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباراة غزل المحلة ضد الزمالك، أُقيمت في مدينة الغربية المصرية معقل نادي غزل المحلة.