جماهير الزمالك غاضبة من إدارة مرتضى منصور

انتقدت جماهير نادي الزمالك المصري، بطء مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور في حسم الصفقات المطلوبة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تعليق مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور أعلن خلال تصريحات تلفزيونية أمس أن النادي قد يكتفي باستعادة لاعبيه المعارين مثل محمود شبانة مدافع نادي سموحة، ومحمود علاء مدافع نادي الاتحاد السكندري.

وأشار منصور إلى أن الزمالك سيضم مهاجمًا لكنه رفض الإعلان عن اسمه بالفترة الحالية.

ودشن جمهور الزمالك وسم “الصفقات ضرورة مش رفاهية” تعليقًا منها على بطء إدارة الفريق الأبيض في حسم الصفقات المطلوبة للفريق، الذي يُعاني حاليًّا في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الزمالك بات قريبًا من ضم اللاعب ناصر منسي مهاجم نادي البنك الأهلي المصري.

يذكر أن الزمالك كان خسر في آخر جولتين في الدوري المصري أمام ناديي الأهلي وغزل المحلة، مما أدى إلى إقالة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول.