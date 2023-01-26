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في نصف نهائي السوبر السعودي

جماهير النصر تثير الجدل قبل مواجهة الاتحاد

2023-01-26 الساعة 12:19
جماهير النصر تثير الجدل قبل مواجهة الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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أثارت جماهير نادي النصر الجدل قبل ساعات من مواجهة نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ودشنت جماهير أصفر الرياض وسمًا بعنوان “حضور لجنة المنشطات مطلب” وذلك بسبب تصريحات صالح الصقري نجم الاتحاد الأسبق التي أثارت الجدل مؤخرًا حول هروب بعض من لاعبي الاتحاد من الكشف على المنشطات وقت وجوده كلاعب في الفريق.

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وكان صالح الصقري قال في برنامج “مع عزيز” على قناة SSC: “وقت وجودي في نادي الاتحاد كان 4 أفراد من لجنة المنشطات يأتون فجأة لك وأنت في التدريبات، ويختارون لاعبين من صفوف النادي عشوائيًّا خلال التدريبات للكشف على المنشطات، واللاعب الذي كان مشكوكًا في أمره يدعي الإصابة ويهرب من الفحص”.

وعانى نادي الاتحاد من أزمة المنشطات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بسببها اعتزل محمد نور كرة القدم في عام 2016 بجانب إيقاف فهد المولد لمدة عام ونصف بسبب المنشطات مما أدى إلى عدم مشاركته في كأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب السعودي.

النصر والاتحاد

وتنطلق مباراة النصر والاتحاد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث تُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC1 SD و SHAHID VIP.

النصر والاتحاد - كأس السوبر السعودي

وسبق لـ الفريقين أن تقابلا في 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز النصر 11 مرة، بينما فاز الاتحاد في 8 مباريات وتعادلا في 9 لقاءات.

بينما يلتقيان اليوم وللمرة الأولى في بطولة كأس السوبر السعودي.

 

 

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  • اس كلام

    لا لا لا كذا عيب هذا كان زمان أما الان فالشغل نظيف ولا في شي واتقوا الله انتم في شهر رجب من الأشهر الحرم

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