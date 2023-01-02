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تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق

جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول بارك غدًا

2023-01-02 الساعة 4:47
جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول بارك غدًا
المواطن - مروة نبيل

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أعلن، نادي النصر، قبل قليل، تفاصيل استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

حفل استقبال كريستيانو رونالدو

وحسم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر صفقة انتقال كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا إلى صفوفه، مساء الجمعة، حيث أعلن عن توقيع العقود معه رسميًا حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد.

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رونالدو مع رئيس النصر
رونالدو مع آل معمر – المصدر @AlNassrFC

وذكر حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا.. غدًا الثلاثاء، جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو السابعة مساء في مرسول بارك”.

كريستيانو رونالدو
موعد تقديم رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وبدأت آثار صفقة انضمام رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، في الظهور بعد ساعات من الإعلان رسميًا، حيث زادت حسابات النادي الرسمية بالملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو بعد التوقيع – المصدر @AlNassrFC

الرحيل عن يونايتد

وجاء تعاقد النصر مع رونالدو بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده معه بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

 

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