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ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

جماهير النصر تطالب بتذاكر إضافية في مباراة رونالدو الأولى

2023-01-13 الساعة 1:02
جماهير النصر تطالب بتذاكر إضافية في مباراة رونالدو الأولى
المواطن - مروة نبيل

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طالبت جماهير النصر إدارة ملعب مرسول بارك بطرح تذاكر إضافية لمواجهة الفريق الأول المرتقبة ضد الاتفاق، في دوري روشن السعودي.

أول ظهور رسمي لرونالدو

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الحالي، بعقد ممتد حتى عام 2025، إلا أنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية بسبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة عليه خلال تواجده في مانشستر يونايتد.

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وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأمس عن طرح تذاكر مباراة النصر ضد الاتفاق، والتي ستشهد الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بقميص العالمي، وسط إقبال جماهيري كبير.

أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الاتفاق

نفاد تذاكر جماهير النصر

وبعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المباراة، أعلنت حساب مرسول بارك على “تويتر”، عن نفاد جميع التذاكر المخصصة لجماهير العالمي، ما أثار استياء الجماهير التي طالبت بطرح دفعة ثانية.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب مرسول بارك بنفاد التذاكر، واقترح البعض التسجيل والحجز مع مشجعي الاتفاق، وأكدوا أنهم يحلمون بحضور المباراة ورؤية رونالدو من الملعب في أول ظهور له.

رونالدو

وكتب عبدالعزيز القحيز: “بالتوفيق لكبير الرياض.. وبداية خير للأسطورة مع ناديه العالمي”، وقال ياسر: “والحل نريد تذاكر أنا جاي من أمريكا عشان هذه المباراة”، وعلق نواف بن فيصل قائلًا: “ولع الملعب”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق، يوم 22 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

النصر

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