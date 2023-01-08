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بعد حديثه مع ابن زنان عن الحيادية

جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف

2023-01-08 الساعة 3:12
جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف
المواطن - فريق التحرير

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اتهم العديد من جماهير نادي النصر، الإعلامي السوري، مصطفى الآغا، بالكيل بمكيالين مؤكدين أنه يفسح المجال لمحللين من نادي الهلال فيما يحاول التضييق أو التنمر على محللي نادي النصر أو منسوبيه؛ وذلك على خلفية استضافة المتحدث السابق لنادي النصر، عبدالله بن زنان.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الأزمة إلى حلقة برنامج “صدى الملاعب” يوم 5 يناير، عندما سأل مصطفى الآغا، عبدالله بن زنان على توقعاته لمباراة النصر ضد الطائي، ليرد قائلًا: “توقعي وميولي وعاطفتي؛ تميل للعالمي، ولكن الطائي فريق محترم”.

ونشر المغردون مقاطع فيديو تجميعية توضح كيف تعامل الآغا مع ابن زنان مقارنة مع تعامله مع أحد المحللين الرياضيين المعروفين بميولهم الهلالية، حيث رحب به وحثه على الإفصاح عن انتمائه إلى الهلال على عكس ما فعله مع ابن زنان.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وقاطع مصطفى الآغا، ابن زنان، وأبدى غضبه من طريقة حديثه، وأكد أنه لا يوجد شيء اسمه ميول، وأنهم محايدون، خاصة أن التوقع شيء والتمني شيء آخر، مشددًا على أنه لا مكان لكلمة “أتمنى” في البرنامج.

عبدالله بن زنان
عبدالله بن زنان

الجماهير تطالب برحيل مصطفى الآغا

ولا زالت آثار هذه الواقعة مستمرة حتى الآن، حيث دشنت الجماهير النصراوية هاشتاق “طرد الآغا مطلب” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأحد.

وأعربت جماهير النصر عن رفضها لطريقة تعامل مصطفى الآغا مع عبدالله بن زنان، خاصة أنه يُمثل الأصفر، وتداولوا مقاطع فيديو مختلفة، لإثبات انحيازه لصالح الهلال عبر برنامجه “صدى الملاعب”.

وطالبت الجماهير باستبعاد الآغا من البرنامج، ومنح الفرصة للإعلاميين الشباب خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه تعمد إثارة الجدل مؤخرًا، كما طالبوا النقاد الرياضيين بالانسحاب من البرنامج في ظل تواجده.

مصطفى الاغا وعبدالله بن زنان
الآغا وعبدالله بن زنان

وكتب محمد: “إعادة البرنامج إلى صاحبه الأصلي وتعويضه”، وقال خالد: “جماهير النصر بعد ما كشفوه للجماهير ومتابعيه؛ أظن بدت نهاية علاقته بالإعلام مهما دعم”، وعلق أحمد الصاعدي قائلًا: “طرد مصطفى الآغا مطلب.. نعم مطلب وبقوة”.

وعلق أبو وليد قائلًا: “نادي النصر وجمهوره وإعلامه خط أحمر.. لا تعاند جمهور الشمس.. الله يصلحك”، وكتب محمد: “ما عاش من يغلط على ابن زنان سيف النصر”.

مصطفى الآغا
الآغا

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