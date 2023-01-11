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بعد تعاقد الأصفر مع رونالدو

جماهير النصر: نادينا الأفضل في العالمية

2023-01-11 الساعة 9:15
جماهير النصر: نادينا الأفضل في العالمية
المواطن - محمد سمعه

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أبدت جماهير نادي النصر، سعادتها بتمكن إدارة مسلي آل معمر بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر، كما أبدت رضاها على خطة النادي العاصمي بضم أفضل نجوم كرة القدم حول العالم خلال الفترة المقبلة، وعدم الاكتفاء بصفقة رونالدو.

ودشنت جماهير العالمي عبر “تويتر” اليوم الأربعاء وسم ” النصر أفضل نادٍ سعودي في العالمية” والذي أثار تفاعل عدد كبير من جماهير أصفر الرياض، حيث أكدت على أن إدارة مسلي آل معمر تضع الفريق على الطريق الصحيح.

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تعليق جماهير النصر

كما تطرقت بعض من جماهير أصفر الرياض إلى أن مشاركة النادي في كأس العالم للأندية عام 2000 بالبرازيل منحته سمعة طيبة، حول مدى تطور الكرة السعودية، التي دفعت نجمًا كبيرًا بحجم كريستيانو رونالدو للانضمام إلى أصفر الرياض.

وارتبط اسم أصفر الرياض بالتعاقد مؤخرًا مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي.

ويستعد النجم البرتغالي رونالدو لخوض أول مباراة رسمية له مع النصر يوم 22 يناير الجاري، حيث ستكون ضد الاتفاق في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية، أثار اهتمام الصحف العالمية حيث سلطوا الضوء على أن الدوري السعودي سيكون جاذبًا لكبار نجوم كرة القدم حول العالم خلال المستقبل القريب.

وذكرت قناة Tyc الأرجنتينية أن الهلال يفكر في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ردًا على تعاقد النصر مع رونالدو.

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