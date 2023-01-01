جماهير الهلال: إقالة دياز مطلب

طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة النادي بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب تراجع النتائج.

وانتقدت الجماهير السياسات الفنية للمدرب دياز، حيث طالبت برحيله بسبب تواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

إقالة رامون دياز

ودشن الجمهور وسم ” إقالة دياز مطلب” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا اليوم عبر “تويتر”.

وفي السياق ذاته، انتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد الجماز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” أزرق الرياض ضايع في كل شيء، لا مدرب ولا لاعبين ولا إدارة كرة، من سمح للمدرب دياز بإجازة لمدة 27 يومًا؟”.

ما فقده الهلال

وفقد أزرق الرياض 4 نقاط من أصل 9 في آخر مباراتين، حيث تعادل مع ناديي النصر وضمك، ليتواجد في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وأعادت بداية الهلال هذا الموسم مع رامون دياز للأذهان نتائج الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الموسم الرياضي الماضي، بعدما خسر 12 نقطة أول 11 جولة، بالتعادل 6 مرات والفوز 5 مرات.

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 11 نقطة مع رامون دياز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالفوز 6 مرات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة مرة.