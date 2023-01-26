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بعد الإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر السعودي

جماهير الهلال الغاضبة: 3 أشخاص سبب تراجع نتائج الفريق

2023-01-26 الساعة 8:59
جماهير الهلال الغاضبة: 3 أشخاص سبب تراجع نتائج الفريق
المواطن - محمد سمعه

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أعربت جماهير نادي الهلال عن غضبها بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول مؤخرًا وكان آخرها توديع بطولة كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي، بعد الخسارة مساء اليوم الخميس ضد نادي الفيحاء بهدف دون رد.

أسباب الإقصاء

وقال الإعلامي سالم آل كليب عبر موقع “تويتر”: ” رحيل فهد بن نافل عن مجلس إدارة النادي أمر مهم، هو من تسبب بإيقاف الأزرق فترتين، وهو من أعطى الثقة في رامون دياز رغم مستوى المدرب الأرجنتيني السيئ من بداية الموسم والفريق بدنيًّا منهار”.

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أما الشاعر الهلالي محمد الوبير فقال: “خروج مستحق بالطبع من كأس السوبر، لم نرَ أي جدية أو حزم من الإدارة، لديك مصعب الجوير وغيره وإعارة عبدالله رديف وتخلي صالح وغيره، أمور لا يمكن وصفها إلا بأنها تخبط ومحاباة لبعض الأسماء”.

فهد بن نافل رئيس الهلال

وفي نفس السياق قال أحمد العنزي صانع المحتوى عبر حسابه في “تويتر”: “فهد بن نافل، أتعبتونا بالعناد والخطأ الكبير بحرمان النادي من الصفقات فترتين، أما المدرب رامون دياز فحدث ولا حرج، قزمتوا فريقنا وأتعبتوا الجمهور”.

أما الشخص الثالث الذي تم إلقاء اللوم عليه فهو اللاعب سالم الدوسري، الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة الفيحاء، مع تراجع مستواه الواضح منذ العودة من كأس العالم 2022 بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب الأرجنتين.

سالم الدوسري لاعب الهلال

الهلال إلى مونديال الأندية

ومن المتوقع قيام إدارة الهلال بإقالة رامون دياز، ولكن بعد عودة الفريق من المشاركة في كأس العالم للأندية.

رامون دياز مدرب الهلال

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