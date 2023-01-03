جماهير الهلال تدافع عن علي البليهي

دافعت جماهير نادي الهلال عن اللاعب علي البليهي بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تجديده عقد بقائه مع الفريق الأول بالفترة المقبلة.

وكانت بعض جماهير الأندية المنافسة انتقدت رغبة البليهي بالتجديد مع الهلال، حيث ذكرت تلك الجماهير أن البليهي سيكون بحال أفضل لو غادر الهلال بسبب معاناة النادي من الحرمان من قيد الصفقات الجديدة بسبب قضية محمد كنو.

وكان الإعلامي حمد الصويلحي أعلن اليوم عبر حسابه في “تويتر” أن البليهي جدد لمدة موسم مع الهلال مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

علي البليهي وفي

جماهير الهلال أثنت على تصرف البليهي بالبقاء مع الزعيم، حيث وصفت الأمر بأنه لاعب وفي ولم يُرد مغادرة الفريق بسبب أزمة القيد.

وكان البليهي شارك مع المنتخب السعودي في مباريات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، في مونديال قطر، حيث خرج الأخضر من البطولة من دور المجموعات متواجدًا في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

ألقاب البليهي

ويلعب علي البليهي مع نادي الهلال منذ عام 2017 قادمًا من نادي الفتح، كما فاز مع أزرق الرياض بلقبين في الدوري السعودي للمحترفين ولقب في كأس الملك، ولقبين في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد نادي الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في المغرب، بعد أن تم ترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.