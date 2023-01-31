Icon

حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية Icon وظائف مؤقتة في رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة Icon وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين Icon الأرصاد: تساقط الثلوج على مرتفعات نيوم بدءًا من الغد Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء Icon فضيحة نووية تهز بريطانيا: تثبيت براغي غواصة بالغراء! Icon شؤون المسجد النبوي ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل لقاء الفريقين في كأس العالم للأندية

جماهير الهلال ترد على عبدالعزيز المريسل: الوداد لن يرهبنا

2023-01-31 الساعة 5:35
جماهير الهلال ترد على عبدالعزيز المريسل: الوداد لن يرهبنا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل نصيحة إلى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي السبت المقبل في كأس العالم للأندية.

ونشر المريسل مقطع فيديو لجماهير الوداد وهي تشجع فريقها بحماس قائلًا: ” لابد على المدرب رامون دياز، وضع تكتيك مناسب لمواجهة حماس جمهور الوداد المغربي، ضمن مباريات مونديال الأندية في المغرب، حتى نواصل سيادتنا في المباريات الدولية بكأس العالم للمنتخبات والأندية، فهذا الأمر لا يهم الهلاليين فقط، بل يهمنا جميعنا كرياضيين سعوديين”.

جماهير الهلال تفاجئ المريسل

وردت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على تغريدة المريسل بتعليقات مفاجئة، حيث طالبوه بالاهتمام بأمور ناديه وهو نادي النصر، وعدم التدخل في أمور أزرق الرياض.

وعُرف عن المريسل المنتمي لنادي النصر بأنه دائمًا ما يثير الجدل وقلق جماهير الهلال بأخبار عن أزرق الرياض تستعرض المشاكل وما يُعاني منه النادي سواء كانت المشاكل متعلقة بالجانب الفني أو بالجانب الإداري للفريق.

وأكدت جماهير أزرق الرياض لـ المريسل أن المدرب دياز يعرف ما يخص الفريق، ولا ينتظر نصائح من أحد، مستشهدين بفوز الفريق بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر 4 سنوات، وأن النصر الفريق المفضل لـ المريسل لم ينجح حتى الآن في الفوز بالبطولة.

وقالت جماهير الهلال إن جماهير نادي الوداد لن تؤثر سلبًا على لاعبي أزرق الرياض، كونهم يملكون خبرة اللعب أمام الجماهير الغفيرة، مثل الفوز بدوري أبطال آسيا عام 2019 على ملعب نادي أوراوا الياباني وأمام جماهيره.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎