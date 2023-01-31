جماهير الهلال ترد على عبدالعزيز المريسل: الوداد لن يرهبنا

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل نصيحة إلى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي السبت المقبل في كأس العالم للأندية.

ونشر المريسل مقطع فيديو لجماهير الوداد وهي تشجع فريقها بحماس قائلًا: ” لابد على المدرب رامون دياز، وضع تكتيك مناسب لمواجهة حماس جمهور الوداد المغربي، ضمن مباريات مونديال الأندية في المغرب، حتى نواصل سيادتنا في المباريات الدولية بكأس العالم للمنتخبات والأندية، فهذا الأمر لا يهم الهلاليين فقط، بل يهمنا جميعنا كرياضيين سعوديين”.

جماهير الهلال تفاجئ المريسل

وردت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على تغريدة المريسل بتعليقات مفاجئة، حيث طالبوه بالاهتمام بأمور ناديه وهو نادي النصر، وعدم التدخل في أمور أزرق الرياض.

وعُرف عن المريسل المنتمي لنادي النصر بأنه دائمًا ما يثير الجدل وقلق جماهير الهلال بأخبار عن أزرق الرياض تستعرض المشاكل وما يُعاني منه النادي سواء كانت المشاكل متعلقة بالجانب الفني أو بالجانب الإداري للفريق.

وأكدت جماهير أزرق الرياض لـ المريسل أن المدرب دياز يعرف ما يخص الفريق، ولا ينتظر نصائح من أحد، مستشهدين بفوز الفريق بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر 4 سنوات، وأن النصر الفريق المفضل لـ المريسل لم ينجح حتى الآن في الفوز بالبطولة.

وقالت جماهير الهلال إن جماهير نادي الوداد لن تؤثر سلبًا على لاعبي أزرق الرياض، كونهم يملكون خبرة اللعب أمام الجماهير الغفيرة، مثل الفوز بدوري أبطال آسيا عام 2019 على ملعب نادي أوراوا الياباني وأمام جماهيره.