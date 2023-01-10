جماهير الهلال: طرد ماثيوس بيريرا مطلب

طالب فئات عديدة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتخلص من اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا ومحاولة بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودشن جمهور الهلال وسمًا اليوم الثلاثاء بعنوان ” طرد بيريرا مطلب” بعد قرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز استبعاد اللاعب بيريرا من قائمة الهلال التي ستواجه الرائد مساء اليوم في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

غضب من ماثيوس بيريرا

وكان ماثيوس بيريرا استُبعد من مباراة الاتحاد يوم الخميس الماضي في الجولة الـ12 من بطولة الدوري، كما تم استبعاده من مواجهة الرائد للمرة الثانية على التوالي.

ولم ينجح بيريرا في كسب ثقة جماهير الهلال أو المدرب الأرجنتيني رامون دياز حيث تراجع مستواه مؤخرًا ونجح فقط خلال 38 مباراة في صناعة 15 هدفًا لزملائه وتسجيل 3 أهداف، حيث طالبت جماهير الهلال برحيله كونه لاعبًا لايتمتع بعقلية احترافية ولم يساهم بشكل كبير في مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وكان ماثيوس بيريرا صاحب الـ26 سنة انضم إلى الهلال في صيف عام 2021 قادمًا من نادي وست بروميتش آلبيون الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون ريال.

البديل غير متوفر

وفي حال قرر نادي الهلال، رحيل بيريرا سيُعاني بسبب عدم القدرة على قيد بديله نتيجة عقوبة حرمان النادي من تسجيل الصفقات في سوق الانتقالات، بسبب قضية أزرق الرياض مع جاره النصر حول عقد اللاعب محمد كنو.

وكان فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة الهلال ألمح في تصريحاته لبرنامج ” أكشن مع وليد” أن عقوبة الحرمان من القيد لم تُرفع من على النادي.