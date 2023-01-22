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جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

2023-01-22 الساعة 12:00
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
المواطن - الرياض

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تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ، مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس وذلك خلال الفترة من 2 – 4 فبراير 2023، في مقر جامعة الفيصل الشريك الاستراتيجي الأكاديمي وسوف يسلط الضوء في المؤتمر ضمن محاوره المتعددة آفاق العلم الجديد في مجال التشخيص والعلاج والرعاية وحول مستجدات الأدوية الخاصة بالمرض التي تشهد تطورات متلاحقة تهدف لتحسين حالة المرضى.

حقوق وتشريعات كبار السن

من جهتها، أشارت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للزهايمر ورئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر إلى أن المؤتمر الذي يقام كل سنتين يرفع توصياته للعمل مع الجهات المعنية مواكبة من الجمعية في متابعة المستجدات حول المرض والسعي إلى المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات حول عدة محاور تركز الضوء على دور الجمعية مع مرضى الزهايمر والمظلات الإشرافية التنموية والصحية في استعراض حقوق وتشريعات كبار السن والجهود الصحية المقدمة في المملكة وتحسين الأولويات والممارسات الأفضل في حياة مريض ألزهايمر وأسرهم، إضافة إلى آخر المراجعات والمستجدات لهذا المرض، والرعاية والعناية بالمريض في مراحله المختلفة، والتحديات والحلول التي تقع على مقدم الرعاية.

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وأوضحت سموها أن المؤتمر في دورته الخامسة يشكل أهمية كبيرة من خلال مشاركة 31 متحدثا يمثلون نخبة عالمية ومحلية متميزة ذات العلاقة المباشرة بالمرض والمرضى ومقدمي الرعاية من خلال 4 جلسات و5 محاضرات.

كما ستتم مناقشة ما تم الإعلان عنه من أدوية جديدة في 6 يناير والتي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة عالميا متمنية أن تحقق تلك الأدوية أملا إيجابيا، مؤكدة أن المؤتمر الذي تستضيفه جامعة الفيصل سيركز ضمن جلساته على استعراض أبرز تلك المستجدات في مجال صناعة الدواء وأهمها الدواء الجديد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر.

الاستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري

وأكدت سموها حرص الجمعية على مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري الصحي الوطني عبر الدراسات العلمية والاستراتيجيات التوعوية وتنفيذ البرامج والمبادرات للتعرف على أبرز التحديات ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر واستعراض التطورات العلمية في الخلايا الجذعية وأحدث الدراسات والاختراعات عالميا وفي المساعي والجهود المحلية للعمل على اكتشاف الأدوية وعلاجات جديدة تساهم في تخفيف حدة المرض ومحاصرة تفشيه وما يتم تقديمه من أبحاث ودراسات لتحسين جودة الحياة لمرضى ألزهايمر مؤكدة أن الجمعية عقدت العديد من المؤتمرات و العديد من مذكرات التفاهم التي تخدم هذا المجال.

ونوهت باهتمام ورؤية المملكة الطموحة 2030 ضمن مرتكزاتها العناية بهذه المجالات الصحية لأفضل الممارسات الحالية في علم ألزهايمر والتي تندرج ضمن منظومة جودة الحياة التي يتم العمل على تحقيقها. وللمبادرة في رابط التسجيل للمؤتمر للحضور والمشاركة على www.alz.org.sa

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