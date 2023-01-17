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بمبلغ تجاوز مليون ريال

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر من 100 مستفيد

2023-01-17 الساعة 10:17
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر من 100 مستفيد
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” مشروع الحج لهذا العام 1444هـ 2023م، لتفويج عدد 110 من أبناء وأسر الجمعية ممن لم يسبق لهم تأدية فريضة الحج، بمبلغ إجمالي 1,013,540 ريالًا، بواقع 500 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الجمعية أنها سوف تقوم باختيار الحملات بكل عناية، وذلك لضمان راحة أبنائها وحفاظًا على مشاعرهم، وتمكينهم من أداء فريضتهم بيسر وطمأنينة دون عناء ومشقة.

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فعاليات متنوعة

الجدير بالذكر أن جمعية (إنسان) تحرص على تثقيف الأبناء لتعريفهم بصفات ومناسك الحج وأحكامه والنسك وأنواعها، حيث يتولى مختصون في الأمور الشرعية الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، كما تحرص الجمعية على توفير العناية الخاصة لأمهات الأيتام الذين سيؤدون الحج انطلاقًا من أهدافها في غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في عقل اليتيم ووجدانه حتى ينشأ قوي العقيدة، راسخ الإيمان سليم التفكير، إضافة إلى تنظم فعاليات مصاحبة خلال رحلات الحج تضمنت إقامة مسابقات ثقافية لإثراء رحلتهم الدينية.

التبرعات

ودعت الجمعية أفراد المجتمع ومختلف الجهات للمساهمة في أداء فريضة الحج لأبناء وأسر الجمعية، فمن أعان حاجًّا على أداء فريضته فله مثل أجره. حيث يمكنكم المساهمة في مشروع الحج عبر زيارة أحد فروع الجمعية أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية البنكية أو التبرع عبر منصة إنسان بكل يسرٍ وسهولة من خلال الرابط https://bit.ly/3GWNCwr

 

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