جموع غفيرة تتسابق شوقًا لزيارة الروضة الشريفة

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تسابقت الوفود الغفيرة لهفة وشوقًا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، اليوم الجمعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.
فيديو | طيبة الأمانُ ولذّة الإيمان..
حشود غفيرة تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/UBG6htGRkJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، توافد الحشود الغفيرة لزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها، تزامنًا مع استمرار موسم أداء العمرة لهذا العام، في مشهد بديع يفوح بطيبة الأمان ولذّة الإيمان.
وكانت حركة الحشود بالمكان تتسم بانسيابية عالية، وسط الجهود الأمنية الحثيثة لتسهيل الحركة وتنظيم صفوف زوار المسجد النبوي، بهدف أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.
ويحرص المعتمرون على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء العمرة في مكة المكرمة، من أجل التشرف بالجلوس بالمسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة.