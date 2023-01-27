جموع غفيرة تشيع الداعية عبدالله بانعمة بالمدينة المنورة

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شيعت جموع غفيرة في المدينة المنورة، اليوم جنازة الداعية عبدالله بانعمة بعد معاناة 30 عامًا من مرض الشلل الرباعي، ظل فيها مثالًا للصبر والرضا بقضاء الله وقدره.
تشييع جنازة #عبدالله_بانعمه بالمدينة المنورة والصلاة عليه بالمسجد النبوي ودفنه بالبقيع. #وفاة_الداعية_عبدالله_بانعمة #عبدالله_بانعمة_في_ذمة_الله https://t.co/ZIkjidwbCV pic.twitter.com/zhiLpPk7nxقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 27, 2023
أقيمت صلاة الجنازة قبل قليل بالمسجد النبوي بمشاركة الآلاف من الشباب، وتم دفنه بالبقيع.
توفي إلى رحمة الله تعالى، الداعية عبدالله بانعمة عن عمر تخطى لـ50 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض الشلل الرباعي ظل فيها مثالًا للصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلم تفارقه الابتسامة طيلة سنوات مرضه.
وأثارت وفاة الداعية الراحل عبدالله بانعمة، صدمة الكثير من المغردين، حيث كانت قصة حياته ملهمة لكثيرين منهم، فنعى الكثيرين منهم الراحل بكلمات مؤثرة، ودعوا الله أن يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.