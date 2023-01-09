جنوح سفينة بقناة السويس

أفادت تقارير إخبارية بأن هناك محاولات لإعادة تعويم السفينة غلوري في قناة السويس بعد جنوحها، اليوم الاثنين، في المجرى الملاحي الدولي.

إعادة تعويمها

وأشارت وكالة رويترز للأنباء، في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، إلى أن هناك قاطرات تحاول إعادة تعويمها مرة أخرى بالمجرى الملاحي الدولي.

وفي سياق متصل، علق اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على زيارة أكبر مكتبة عائمة في العالم وترسو في بورسعيد وتفتح أبوابها للمصريين.

أكبر سفينة عائمة

وقال اللواء محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء أمس الأحد، إن زيارة أكبر سفينة كتب عائمة فى العالم لمصر ليست المرة الأولى، حيث إن هذه السفينة تم إنشاؤها عام 2009 وزارت مصر عام 2010.