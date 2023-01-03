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جهود رجال المرور بالرياض تتواصل تحت زخات المطر

2023-01-03 الساعة 3:01
جهود رجال المرور بالرياض تتواصل تحت زخات المطر
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الإدارة العامة للمرور، صورًا وثقت من خلالها جهود رجال المرور في منطقة الرياض أثناء هطول الأمطار، في ظل الأحوال الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة منذ أيام.

وأظهرت اللقطات رجال المرور وتسييرهم العملية المرورية في الرياض، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات والسير.

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وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، قال إن المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات، متوقعًا استمرار الحالة المطرية حتى يوم الخميس.

وأوضح في مداخلة مع برنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن الحالة الجوية بدأت من السواحل الغربية حتى الشرقية، بالإضافة للشمال والجنوب، يضاف إليها الأجواء الماطرة التي تعيشها العاصمة الرياض ومعظم محافظات منطقة الرياض.

ولفت إلى الفرصة مهيأة السقوط الأمطار الديمية مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب بينما تميل درجات الحرارة للاعتدال، متوقعًا سقوط الأمطار على القصيم والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف والساحل الغربي ومكة المكرمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).

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