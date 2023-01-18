جهود كبيرة من ترامب لاستعادة حسابه علي فيسبوك

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يعتزم مسئولو الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إحياء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر، والتي تم إغلاقها بعد أحداث 6 يناير 2021، وذلك في إطار استعداد ترامب لمحاولته الثالثة لرئاسة الولايات المتحدة.
وحصلت وسائل الإعلام الأمريكية على رسالة من حملة ترامب إلى شركة ميتا، مفادها: نعتقد أن الحظر المفروض على حساب الرئيس ترامب على فيسبوك قد شوه بشكل كبير الخطاب العام وأعاقه.
كما طلبت رسالة الحملة من ميتا اجتماعًا لمناقشة إعادة الرئيس ترامب الفورية للمنصة.
وأفاد متحدث باسم العملاق الإعلامي لوسائل الإعلام الأمريكية أنه سيعلن قرارًا في الأسابيع المقبلة تماشياً مع العملية التي وضعناها.
وتم تقييد حسابات ترامب على كلتا المنصتين في 7 يناير 2021، بعد يوم من اقتحام الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي وتفريق اجتماع الكونجرس، مما أوقف واجب الهيئة التشريعية في التحقق من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في نوفمبر الماضي.
واتُهم ترامب بالتحريض على الهجوم بعد أن شجع أتباعه على وقف السرقة، زاعمًا أن منافسه جو بايدن قد هزمه بوسائل احتيالية، لكن الرئيس المنتهية ولايته دعا المتظاهرين إلى التفرق السلمي.
ورغم أن أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، فشلت في منع المصادقة بشكل دائم على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020، إلا أنها لم تضع حداً للطموحات السياسية للرئيس آنذاك دونالد ترامب، والعديد من الجمهوريين الذين نأوا بأنفسهم عنه في ذلك الوقت لكنهم بشكل مطرد عادوا إلى معسكره.