جوائز ميدان فروسية حفر الباطن الأعلى قيمة واستريسي يحقق الكأس

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أقام ميدان الفروسية بمحافظة حفر الباطن، منافسات الحفل الثامن لسباقات الخيل للموسم الحالي، والمكون من خمسة أشواط، حيث كانت جوائز هذه الفعالية الأعلى قيمة.
وتصدر الجواد “لبيب الخالدية ” للمالك فهد محمد الحابوط الشوط الأول، فيما حصد الجواد “وقائي” المالك خالد صقر الفرماوي المركز الأول من خلال الشوط الثاني، بينما حقق الجواد “لازري” للمالك طارق شقران المطيري المركز الأول في ثالث الأشواط.
في حين نال الجواد “توزر” المالك حماد ناهس الشلاحي صدارة الشوط الرابع، وفي الشوط الخامس والأخير حقق الجواد “استريسي” المالك يزيد سعود العتيبي المركز الأول بالكأس.
من جانبه، ذكر رئيس ميدان الفروسية بحفر الباطن فهد بن محمد الحابوط لـ”المواطن“، أن الميدان شهد مشاركة من ميادين القصيم والخفجي والمجمعة والرياض وحائل، لافتًا إلى أن كل ذلك يأتي بدعم من رئيس مجلس الإدارة سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد ونائبه المهندس خلف العتيبي اللذين حرصا على أن يكون ميدان الفروسية بين مصاف ميادين الفروسية على مستوى المملكة، وتكون جوائزه الأعلى.