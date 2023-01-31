جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

تعليق جواو كانسيلو

وتحدث كانسيلو قائلًا بعد توقيعه للبايرن: ” فريق بايرن ميونخ واحدًا من أفضل الأندية في العالم، إنه حافز كبير لي للعب بجوار هؤلاء النجوم، أنا أعرف أن البايرن يعيش من أجل التتويج بالبطولات، أنا متشوق للنجاح، وسأعطي كل ما لدي من أجل البايرن”.

وسبق لـ كانسيلو صاحب الـ28 عامًا اللعب في صفوف أندية بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، كما انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2019.

بطولات كانسيلو

وفاز كانسيلو مع بنفيكا ببطولة الدوري البرتغالي عام 2014، كما فاز مع يوفنتوس بلقبين وهما الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.

ومع مانشستر سيتي حقق كانسيلو 3 ألقاب وهم لقبان في الدوري الإنجليزي ولقب وحيد في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.