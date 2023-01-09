جوجل تتيح ميزة جديدة للساعات الذكية

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يقدم محرك البحث جوجل تحديث Wear OS للساعات الذكية الآن بدعم للتنقل عبر Google Maps مباشرة على الساعات الذكية دون الحاجة للاتصال بالهاتف.
لن تحتاج الميزة الجديدة لاقتران الهاتف بالساعة الذكية، لتبدأ التنقل عبر خرائط جوجل، حيث يجلب تحديث Wear OS ميزة التنقل والبحث في خرائط جوجل مباشرة عبر الساعة الذكية شرط اتصال الساعة بشبكة الإنترنت.
ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل، أن تتاح ميزة التنقل مباشرة في خرائط جوجل للساعات الذكية المميزة بنظام Wear OS والتي تدعم أيضاً الاتصال بشبكات LTE الخلوية.
أيضاً تتوفر الميزة لجميع مستخدمي الساعات الذكية في الأسواق العالمية شرط أن تتوفر الشروط السابقة في الساعة الذكية، أو عند اتصال الساعة الذكية بشبكة الإنترنت عبر شبكات Wi-Fi.