جوجل يحتفل بأشهر أم في الدراما المصرية

احتفل محرك البحث العالمي جوجل بالفنانة المصرية الراحل كريمة مختار والتي اشتهرت باسم ماما نونا، كونها أشهر ممثلة جسدت دور الأم بالدراما.

ماما نونا

وتصدر اسم أشهر أم بالدراما المصرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما احتفى بها جوجل، والتي رحلت عن عالمنا عام 2017.

واحتفلت الشركة العالمية بالذكرى 89 لميلاد كريمة مختار، معتبرة الراحلة نموذجاً للأم المصرية.ومن المعروف أن عطيات محمد البدري، وهو الاسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار، كانت في ولدت في مدينة أسيوط في 16 يناير 1934.

مسيرتها الفنية

كما حازت الراحلة على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، لتعمل بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال بالإذاعة.

وبينما ابتعدت عن السينما لسنوات بسبب رفض عائلتها، جاءتها لاحقاً الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش.

أشهر أدوارها

ونالت شهرة كبيرة بتجسيد دور الأم مسرحيًا حينما قدمت شخصية “زينب هانم جاد الله” في مسرحية “العيال كبرت”.

ومن أشهر الشخصيات التي قدمتها كريمة مختار شخصية ماما نونا في مسلسل “يتربى في عزو”، كما قدمت أيضا شخصية الأم زينب في فيلم “الحفيد”، وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة، التي اعتبرها النقّاد نموذجاً للأم المصرية.

وتزوجت الراحلة من المخرج نور الدمرداش عام 1958. الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم “ثمن الحرية” عام 1964، وأنجبت منه ابنها الإعلامي الشهير معتز الدمرداش.