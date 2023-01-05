جورجينا تتسوق في مول برج المملكة

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تجذب أخبار عائلة لاعب نادي النصر الجديد كريستيانو رونالدو الجماهير المتحمسة، بعد انتقالهم للعيش في المملكة، بخاصة صديقته جورجينا التي يتابعها الملايين حول العالم عبر حسابها بانستجرام.
جورجينا رودريغز تتسوق مع ابنائها في برج المملكة ❤️
pic.twitter.com/XtccrOAIq8قد يهمّك أيضاً
— Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 4, 2023
وأظهر مقطع فيديو، انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، جورجينا رودريغز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهي تتسوق مع أبنائها في مول برج المملكة وسط الرياض. وأظهر الفيديو، الذي يبدو ملتقطاً عن بعد، جورجينا بملابسها الرياضية مع أولادها.
ونشرت جورجينا رودريغيز صورًا تحدثت فيها عن فخرها بالنجم العالمي، عبر حسابها بموقع تويتر، عقب احتفالية نادي النصر باللاعب، وقالت جورجينا: يبدأ فصل جديد! مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم.. أنا فخورة.
وأطلت جورجينا على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك :هلا ومرحبا، وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو، والذي قال باللغة العربية: أنا عالمي.